Uzavření jihlavského tunelu vyvolalo kritiku

Jihlava – Po tři uplynulé dny byl uzavřen Jihlavský tunel. Stalo se tak kvůli nutné údržbě, a ve městě tak na mnoha místech kolabovala doprava. Řidiči museli jezdit po objízdné trase a na křižovatkách stáli v dlouhých kolonách. Důvodem kolon byl i nešťastně zvolený termín, který připadal na Dušičky.

Takto pracovali dělníci v tunelu.Foto: SMJ/archiv

Jihlavský tunel, který leží v sousedství jihlavského ústředního hřbitova a jímž prochází rušná státní silnice číslo 38, byl uzavřen od pondělního rána až do středy 1. listopadu. „Proč tunel neuzavřou během víkendu, kdy je mnohem menší provoz,“ stěžoval si například Petr Klička z Jihlavy.

Největší kolaps nastával v krajském městě ráno, kdy lidé jeli do práce, a odpoledne, kdy se vraceli domů. „Tunel neleze uzavřít během víkendu, protože až při jeho údržbě se zjistí, co přesně je potřeba opravit, a náhradní díly se o víkendu špatně shání,“ zdůvodnila ředitelka jihlavské správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Marie Tesařová.

Majitelem tunelu je právě ŘSD, které uzavírku jihlavského tunelu dvakrát ročně zařizuje. „My z pozice správce tunelu musíme vybraný termín akceptovat. S vedením ŘSD datum projednáváme, ale definitivní rozhodnutí je na nich,“ vysvětlil tiskový mluvčí Správy města Jihlavy (SMJ) Martin Málek.

Podzimní údržba tunelu se měla uskutečnit už v září. „Kvůli uzavírce jihlavské výpadovky na Pelhřimov jsme ale termín museli posunout. Také firma, která revizi tunelu prováděla, neměla dříve čas,“ dodala Tesařová.

Příští rok by se tato situace už ale nemusela opakovat. Vedení ŘSD totiž zvažuje rozfázovat údržbu tunelu. „S vedením jihlavské radnice se chceme dohodnout na rozfázování údržby. Tunel by tak byl zavřen celý jeden víkend a poté ještě jeden den v týdnu,“ informovala o možné novince Tesařová.

„Během víkendu by mohli zjistit, co je špatně, a další víkend by to mohli opravovat a provádět údržbu,“ poslal radu správcům silnic Klička.

Poslední den uzavírky byly v krajském městě kolony už od ranních hodin. Auta čekala v kolonách na semaforech například ve Fritzově ulici. „Na jihlavské výpadovce na Pelhřimov auta stála až za kopcem u Hosova,“ dodal Klička.

Letos firma nakonec stihla údržbu dokončit o devět hodin dříve. Tunel byl otevřen už v osm hodin ráno. Předpokládalo se, že řidiči budou muset jezdit po objízdné trase až do pěti hodin odpoledne.