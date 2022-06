Rušení stavebních úřadů: Úředníci mají jen svůj zákon, říká starosta Batelova

Do budoucna se pak v Batelově těší na terminál u vlakového nádraží. Tam má být podchod, parkovací místa, točna. Bude ale až poté, co začne fungovat Centrální dopravní terminál v Jihlavě. „Doufám, že Jihlava od toho neustoupí a terminál udělá, i když teď víme, že má Horáckou multifunkční arénu," zmínil starosta.

Poté, co vznikne batelovský terminál, by mělo dojít také ke změně v hromadné dopravě. „Vlaková doprava bude propojená s autobusovou. Řada autobusových linek bude končit na nádraží a lidé budou v Batelově přestupovat na vlak, kterým pojedou třeba na Jihlavu,“ vysvětlil Jiří Doležal s tím, že přímé autobusy do krajského města jezdit už nebudou, jen vlaky. Ideální pak bude, pokud se do systému zapojí i jihlavská MHD