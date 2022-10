V Bítovčicích přišli o les. Co nezničil kůrovec, to polámal vítr

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkUvítala by, kdyby byl v obci doktor, ale na druhou stranu si uvědomuje, že ten není ani ve větších obcích. „Školka tady je, obchod se nám podařilo udržet,“ těší Bendovou a pokračuje: „Škola tu bývala do sedmdesátých let. Kdfysi jí prý chtěli obnovit,ale lidé byli snad proti,tak dětí jezdí do Luk. Škola se přestavěla na byty, což je velká škoda.“

O nájemnících hovořit nechci. Obec dost často řeší zbytečné sousedské spory i platby nájmů u některých nájemníků. Například cenu za odpady se přitom v Bítovčicích pro letošek povedlo udržet stejnou jako loni, obec za každého z Bítovčic pár desetikorun doplácí.