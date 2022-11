O tom, že Švaříčkovou vystřídá dosavadní místostarosta Jan Přibyl, se definitivně rozhodlo až na ustavujícím zastupitelstvu 19. října. Starostka sice ve volbách získala nejvíce preferenčních hlasů a „její“ ODS vyhrála, další dva subjekty MYHA Brtnice a Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TJ Sokol a ČSSD se po volbách spojily, jak předem avizovaly, a nakonec poslaly vítěze voleb do opozice.

Nový starosta Přibyl však den po svém zvolení Deníku sdělil, že chce navázat na práci své předchůdkyně. „Žádné převratné a dramatické změny nechystám. Všechny projekty, které se začaly, a je jich spousta, budou pokračovat,“ řekl. Novou místostarostkou pak je Vlasta Kolmanová.

V louckých komunálních volbách zvítězily nové subjekty – vyhrálo uskupení Pro Luka, druhá byla strana LUKA 22. Starostou je tak Martin Dvořák, který získal nejvíce preferenčních hlasů ze všech kandidátů, místostarostkou Jana Zelníčková.

Starosta Viktor Wölfl skončil ve vedení městyse po dvaceti letech, on ani končící místostarostka Lada Salátová se z důvodů pracovní neschopnosti nezúčastnili ustavujícího zastupitelstva. Wölfl předem avizoval, že svému nástupci pomáhat nechce. „Zatím není co hodnotit. Se vším se seznamujeme a je to hodně informací. Musíme se zapracovat,“ uvedl v úterý dopoledne s úsměvem Martin Dvořák.

V nedaleké Kamenici naopak starostka Eva Jelenová předem avizovala, že bude svým nástupcům pomáhat, když o to budou mít zájem. Radnici totiž opustila ona i místostarosta Miloš Duba. Na pozici starostky je nyní Hana Krejčová z KDU-ČSL, místostarostou je Roman Procházka. „Bývalá paní starostka i pan místostarosta jsou nám nápomocni a ochotně s námi sdílí naše začátky a předávají nám potřebné informace. Podporu máme také od zaměstnanců úřadu,“ sdělila Hana Krejčová Deníku.

Změna po 36 letech

Ve vedení svých obcí nepokračují ani dva dlouholetí starostové. Jan Lapeš si po více než šestatřiceti letech užívá důchod, svému nástupci poradí, ale více se zapojovat už nechce. Nový starosta Horních Dubenek Vladimír Tomšík je pro svou funkci neuvolněným. „Byl jsem dvanáct let místostarostou, ale je toho hodně,“ řekl k předání agendy, které se připravovalo předem. „Předchozí volby jsem vyhrával, tak jsme s tím trochu počítali a byli jsme domluvení, že pokud budu v zastupitelstvu, budu pokračovat jako starosta,“ vysvětlil.

V Batelově chtěl starosta Jiří Doležal skončit už loni, vydržel však do voleb. Na radnici přišel v roce 1991 a chtěl, jak sám říká, budovat Batelov. V roce 1997 na třináct let odešel, celkem tak má na svém kontě osmnáct let ve službách obce. Jeho nástupkyní se stala Lenka Charvátová z KDU-ČSL. „Je toho hodně, ale mám kolem sebe výborný tým. Pokračuji v tom, co začal pan Doležal,“ sdělila dojmy po necelých dvou týdnech s tím, že s bývalým starostou je spolupráce výborná. „Pokud požádám, vždycky ochotně přijde,“ ocenila.

Pozici místostarostky Větrného Jeníkova pak opustila Martina Ochodnická, která byla ještě pod jménem Lisová oblíbenou starostkou. Na začátku loňského roku řekla Deníku, že chce v politice skončit, potom se ale stala poslankyní za TOP09. A nově povinnosti jí zabírají hodně času. „Je mi smutno, ale už jsem cítila, že to nejde zvládat. Říkám, že jsem pustila své dítě na internát,“ rozesmála se při dotazu na pocity po konci ve vedení městyse. Jeníkovskou radnici však dále navštěvuje každé pondělí ráno, dokončuje knihu o obci a vzdálenější budoucnost zatím neplánuje.