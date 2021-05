Rádi bychom tady supermarket, říkají někteří obyvatelé Brtnice. Vedení města s téměř čtyřmi tisíci obyvatel aktuálně jednala s několika řetězci, které projevily zájem obchod postavit.

Z původních tří zájemců radnice dále jedná se dvěma, oba pochází z Německa a starostka Miroslava Švaříčková se domnívá, že na přípravách pracují. Plánovaný odhad počátku stavby je do několika let, prozatím mají zájemci příslib od vlastníků pozemků.

Supermarket by měl vyrůst pod čerpací stanicí směrem na Jihlavu po pravé či levé straně silnice. Plánovaný obchvat města vidí starostka pro obchod zejména s potravinami jako příležitost. „Supermarket bude blízko obchvatu, lidé jedoucí mezi Jihlavou a Třebíčí nebudou mít problém k němu zajet. Ušetří jim to čas, nebudou se muset zdržovat jízdou po městě,“ vysvětlila starostka. „Myslím, že investoři to vidí podobně, neboť se začali ozývat v době, kdy už výstavba obchvatu začala být reálná“ dodala.

I když radnice zájemcům o stavbu házet klacky pod nohy nebude, starostka si uvědomuje, že supermarket ovlivní malé podnikatele ve městě. A to jí pochopitelně mrzí. „Bylo by každopádně vhodné zajistit prodej potravin i v rozrůstající se lokalitě Niva, odkud je to do centra města daleko,“ uvedla Miroslava Švaříčková.

Supermarket zmiňovali lidé také v anketě na facebooku, která nebyla v režii radnice. „Líbila by se mi pekárna, hudební škola s všeobecným zaměřením, kroužky pro děti ,cyklostezka a i ten supermarket, poněvadž já neumím v Jihlavě nakoupit zhruba na měsíc,“ napsala například Daniela Bláhová.

V Polné se také dočkají. A co v Telči?

Supermarketu se lidé dočkají také v rámci OC Polná. Otevření developer Tomáš Blaha aktuálně plánuje na rok 2024. Bude součástí polyfunkčního domu se službami, dětským hřištěm a kavárnou, který by měl první zákazníky uvítat již o rok dříve, tedy v roce 2023.

Podle Blahy nejde přitom jen o pět tisíc obyvatel, kteří ve městě bydlí. „Odhadujeme, že v oblasti maloobchodu a služeb je Polná spádovým městem pro zhruba osmnáct tisíc obyvatel z okresů Jihlava, Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou,“ řekl již dříve.

Nový supermarket by měl časem být i v Telči, ačkoliv tam už funguje Tesco. Vyrůst má v místě, kde byl zbouraný kdysi vyhlášený hotel Na Růžku. Ve středu o tomto tématu hovořili telčští radní, starosta Vladimír Brtník chce řešit s investorem kultivaci pozemku. „Je otázka, jestli je to místo pro supermarket ideální. V Telči jsou jiná místa, která považujeme za vhodnější,“ naznačil.

Co lidem chybí?



- Lidé z Brtnice psali o tom, co jim chybí, v anketě na sociální síti Facebook.



- Mezi nejčastějšími komentáři byla vedle s supermarketu také pekárna.



- Někteří by uvítali komunitní zahradu s prodejem zeleniny, jiní pak další dětské hřiště.