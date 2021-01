Studie z loňského roku počítá s využitím plochy bývalého fotbalového hřiště u Šimánkových, kde se nyní konají jezdecké závody. „Navrženy byly také další možné lokality v kopci k Černým lesům nebo u rodinných domků Na Nivě,“ uvedla k výběru místa starostka Brtnice Miroslava Švaříčková.

Koupaliště v Brtnici se přitom řeší roky, devět let zpátky měla radnice už studii. Sportovně relaxační areál však tehdy neprošel územním plánem. „Měli jsme tam i okruh na in-line nebo běžky, bylo by to zajímavé,“ zavzpomínala starostka.

Zatím se tak lidé z Brtnice jezdí koupat do Jestřebí. „Za obcí, směrem na Stonařov, je voda sice chladnější, ale lidem se v přírodě líbí,“ podotkla starostka. Další z Brtnice míří na koupaliště do nedalekých Luk nad Jihlavou, někdo také do Třebíče nebo do Jihlavy a Třeště.

Propočty počítají s roční návštěvností biotopu v Brtnici třináct tisíc osob. Koupaliště v nedalekých Lukách se pohybuje kolem třiceti tisíc ročně, do biotopu v Třešti míří rok co rok zhruba poloviční počet lidí. Odhad je tedy reálný. „Ve vodě v Brtnici by mohlo být v jednu chvíli zhruba sto lidí, za den by se jich v areálu mohlo vystřídat až pět stovek,“ prozradil brtnický místostarosta Jan Přibyl, který se biotopem zabývá.

Samotná vodní plocha bude mít jednapadesát na jednatřicet metrů a bude obklopena zelení. Další peníze bude potřeba dát například na úpravu příjezdové cesty. „Uvidíme, jak budou peníze, protože na koupací biotop v současné době nejsou žádné dotační prostředky,“ uvědomuje si starostka.

Pro inspiraci a praktické zkušenosti nemusí Brtničtí jezdit daleko, podobný biotop je také v Třešti. V Lukách nad Jihlavou pak je klasické koupaliště, které před pěti lety prošlo výraznou modernizací. Jedničkou je samozřejmě Vodní ráj v Jihlavě. Bazén by měli do pěti let mít i v Telči. „Wellness areál řešíme se soukromým investorem v rámci Panského dvora, tam se počítá i s bazénem,“ potvrdil starosta města Roman Fabeš.

Vybudování koupaliště na sklonku roku 2019 dostalo zelenou i v Polné. Zastupitelé zvažovali také možnost vybudování biotopu, nakonec však rozhodli o bazénu ve stráni nad rybníkem Peklo. Loni ale veškeré přípravy zastavil koronavirus.