Jihlava – 235. Přesně tolik jihlavských domácností se nachází v bytové nouzi. Vyplývá to z výsledků šetření, které v krajském městě Vysočiny proběhlo v minulých dnech. Byla to první aktivita pod hlavičkou konceptu s názvem Housing First, ten se v Jihlavě testuje.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Miroslava Šebestová

„Celkem jsme v týdnu od 25. listopadu do 2. prosince sečetli 263 domácností. U 235 z nich opravdu byla prokázána bytová nouze, ty pak mohly být zařazeny do losování o byty. Z těchto 235 domácností je 79 rodin s dětmi do osmnácti let. Zbytek jsou domácnosti tvořené jednotlivci, dvěma nebo více členy, ale nejsou tam děti do osmnácti let,“ vysvětlil Jan Milota z Platformy pro sociální začleňování, která měla výzkum na starost.