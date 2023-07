Nové kulturní centrum plánují v Cejli na Jihlavsku, aktuálně jsou k dispozici první vizualizace. Místní se mohou těšit na nový kulturní dům i obecní úřad.

Vizualizace řeší budovu obecního úřadu i kulturního domu, realizace ale asi bude zvlášť. Vizualizace: poskytla Pavlína Nováková

O tom, že jsou nové prostory potřeba, hovořila pro Deník starostka Pavlína Nováková. „To, co v současné době máme, bývalá škola, je malý kulturáček, který je pro nás hrozně malý. V Cejli je hodně akcí a chtělo by to něco většího,“ vysvětlila.

Nový koncept počítá s tím, že se do bývalé školy, která dominuje návsi, přestěhuje obecní úřad a knihovna, bude tam i obřadní sál. Díky výtahu v přístavbě bude obecní úřad nově bezbariérový. Nad vchodem bude nápis Obecní úřad, stejně jako tam kdysi bylo psáno Obecná škola.

Další dominanta, vedlejší hospoda, se pak změní v kulturní dům, výčep tam zůstane. Díky propojení se zahradou tam bude možné pořádat větší akce, třeba i svatby. Změní se také okolí těchto budov, mimo jiné se posune opěrná zeď a mezi budovami vznikne místo pro posezení. Změn dozná i silnice vedoucí přes náves.

Vedení obce má zatím vizualizaci, k vlastní výstavbě je ale ještě dlouhá cesta. „Budeme připravovat projektovou dokumentaci, pak stavební povolení a až potom dojde na realizaci,“ uvedla starostka s tím, že dříve než za pět let hotovo zřejmě nebude.

Ačkoliv vizualizace řeší kulturní dům spolu s obecním úřadem, opravovat se asi bude každá budova zvlášť. „Mohli bychom začít svépomocí a pak to předáme firmě, je to také otázka dotací,“ připomněla Pavlína Nováková.