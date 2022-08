Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkV budově bude prostor také pro prodejnu, i když není jisté, zda se najde zájemce o provozování. „Jsme sice blízko Jihlavy, ale pro starší obyvatele už cestování do města za nákupem není,“ vysvětlil starosta obce, kde žije necelých tři sta obyvatel. Vedle budovy pak bude dráha pro dobrovolné hasiče, aby měli kde cvičit. „Hasiči jsou důležití, je to komunita lidí, kteří jsou schopni stmelovat obyvatele,“ pokýval hlavou Přemysl Moravec.

U beranovské školy panuje čilý stavební ruch, bude tam malý atletický stadion

Místo hledalo vedení obce dlouho, musel to být vlastní pozemek, který bude v centru, ale zároveň trochu skrytý. Našel se ve svahu u nové zástavby. „Bude to ve dvou patrech, horní bude přístupné ze silnice, ke spodnímu povede nová cesta. Dole bude sál a při společenských akcích půjde hluk dolů k řece, nebude obtěžovat lidi v okolí,“ popsal starosta, jak je nový dům do detailu promyšlený.

Projektantský rozpočet stavby je padesát milionů, nyní budou zastupitelé řešit financování. Čížov je podle starosty druhá nejbohatší obec na Vysočině a mohla by vše zaplatit z vlastní kasy, ale zřejmě se pokusí najít dotační možnosti. „Kdyby to bylo čistě pro spolkové činnosti, dají se na to peníze sehnat snáze. Tím, že to máme spojené s úřady, se sklady, s prostory pro obec a pro hasiče, je to komplikované,“ uzavřel starosta.