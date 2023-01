Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník

On sám prý nevidí přínos ve vyšším počtu obyvatel, souvisí s tím totiž vyšší náklady. „Aby pro nás mělo rozšiřování smysl na daňových příjmech, museli bychom se dostat na nějakých šest set, tisíc. A máme necelých tři sta,“ řekl.

Pod Čížov přitom spadá také chatová osada Okrouhlík. Tam si chataři prý vytvořili vlastní komunitu. „Nechtějí mezi sebe nikoho moc pouštět a vadí jim pomalu i to, když tudy projedou cyklisté. Neříkám, že všem, to rozhodně ne, ale bohužel to tak spousta lidí má nastaveno, že je tam všechno jejich. To ale není,“ zdůraznil starosta.

Neva, Ronja nebo Theo James. I tak se jmenovaly děti narozené na Vysočině

V osadě je sto padesát chat a obec se o ní musí starat – jde o likvidaci odpadů, opravu cest, v zimě odklízení sněhu, v létě sekání trávy. „Plochy, které sečeme na Okrouhlíku, jsou větší než plochy v celé obci,“ podotkl Přemysl Moravec. Proto ho zlobí, když si chataři stěžují, že pro ně obec nic nedělá.