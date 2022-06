Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník

Obecní úřad nyní řeší, jaké bude na hřišti správcovství a jak bude zamčené. „Nesmí to být tak, že jsme postavili areál a sportovci se tam nedostanou,“ uvědomuje si starosta. Pro dospělé ale bude od září k dispozici až večer. „Družina u základní školy funguje do půl páté, tak předpokládám, že od sedmi do čtyř hodin bude hřiště využívat základní a mateřská škola, následně by hřiště bylo přístupné pro spolky a organizace,“ potvrzuje Ivan Sehnal.

Na hřiště klidně pustí i partu kamarádů, ale je potřeba stanovit řád. „To aby se nestalo, že nám někdo poví, on to Franta před dvěma dny rozbil, říkal mi to v hospodě u piva. Já to nebyl,“ říká v nadsázce starosta.

Hejtman Schrek: Vysočina není připravená na podzimní vlnu koronaviru

Podle něj bude hřiště vhodné třeba i pro malé fotbalisty, pro které není ideální jít po dešti na trávník. „Děti tam mohou na podzim při hezkém počasí jít a v tělocvičně se nebude muset topit a svítit,“ představuje si starosta a zdůrazňuje, že jde o hřiště pro děti. „Aby konečně odložily ty mobily,“ říká.

Hřiště je připravené i pro instalaci osvětlení, to se ale letos určitě nestihne. „Projektanti to musí zpracovat, aby hřiště bylo řádně nasvícené a bezpečné. Nedovedu si představit, že bychom si tam dali dva devítimetrové sloupy a na ně halogen,“ uzavírá s úsměvem hlava obce.