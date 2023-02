Radnice má nyní k projektové dokumentaci všechna stanoviska a zažádala o vydání územního rozhodnutí. Také s hasiči je předběžně domluvená. „Ve svém harmonogramu máme na ´papírovou válku´ zhruba rok,“ řekl starosta Zdeněk Dvořák k nezbytné administrativě. Podle ideálního scénáře začne stavba za tři roky a po dalším roce může hasičárna začít sloužit. „Ale to musí všechno do sebe zapadnout a to si snad ani nedovedu představit, že by mohlo,“ rozesmál se starosta.