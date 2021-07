V Dolní Cerekvi přijela pouť doprostřed stavebního ruchu. Jak je náročné všechno skloubit?

Teď vzhledem k situaci, která je na stavebním trhu, se nám situace trošičku zkomplikovala. Ne vše je dosažitelné v termínech, v jakých bychom si to přáli. Navíc se při rekonstrukci chodníků ukázalo, že dříve nebylo řešeno odvodnění. Nikdo si neuvědomil, že byl původní chodník odvodněn směrem k domům a při velkých srážkách jde voda všem do dvorů.

To asi není ideální. Co s tím?

Děláme u každého vchodu a vjezdu odvodnění, k tomu řešíme, kam vodu svést a tyto práce vše protáhly. Stavba kvůli těmto vícepracem nestihne zasmluvněný termín. My to o pouti, v sobotu a v neděli, už hotové mít budeme, ale teď se tu potkaly kolotoče a stavba, což jsme nechtěli. Nicméně dělníci už betonují poslední kousky obrub a zítra, pozítří, vydláždí poslední úseky chodníků.

To je jediná komplikace?

Je tu ještě druhá věc, že část pouťového ansámblu bývá umístěna na školním dvoře a tam děláme stavbu ještě větší, a to je odvlhčení našich školních budov.

Každopádně se lidé tedy nemusí bát, že by o pouti chodili skrz staveniště?

Opravdu ne. Všichni slibují, že to stihneme, neustále si to potvrzujeme. Možná nebudou chodníky všude zametené, ale zásadní práce tak, aby šlo přijít na pouť po novém chodníku, hotové budou.

Dlouho se nevědělo, jaká bude v létě epidemická situace, na přípravy pouti tedy nebylo tolik času jako jindy. Projeví se to nějak?

Mluvil jsem s vedením místního házenkářského klubu a je ukrutný problém domluvit kompletní družstva na házenkářský turnaj. Jak se uvolnila opatření, všichni vyrazili na dovolenou. Nebude to turnaj, na který jsme zvyklí. Ale tím, že předpověď počasí na sobotu není vůbec dobrá, a u nás se o pouti hraje na venkovním pískovém hřišti, nás to může mrzet o trochu méně.

Je to jediná komplikace?

K tomu všemu jsme ještě přes zimu začali rekonstruovat náš kulturní dům a tam také byly zásahy větší, než jsme očekávali. Podloží nebylo dobré, kde mělo být třicet centimetrů betonu byly třeba tři. Třeba pódium ještě není dotažené do konce, a tak letos nebude pouťová zábava v kulturním domě. Bylo by to komplikované i kvůli hygienickým nařízením. To je asi ten největší ústupek. Co se ale týká kolotočů, přijedou o dvě atrakce navíc. Mše a další nedělní program bude klasický včetně toho, že budeme mít otevřené cerekvické muzeum.

V obci je aktuálně slyšet sekačky. Je to tak, že v sobotu se Dolní Cerekev ukáže v celé své kráse?

Ano, finalizujeme. Spousta věcí, ty co šly, byly připravené, ale tráva se seká v posledním týdnu, aby vše bylo hezké. Lidem, kteří k nám zavítají třeba dvakrát do roka, na pouť a o Vánocích, se tady bude líbit.