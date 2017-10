V hasičské zbrojnici si volby krátí četbou

Jihlava – Základní a mateřské školy nebo také jihlavská Psychiatrická nemocnice či Dopravní podnik. Toto jsou jen některá volební místa v krajském městě. V jihlavské okrajové části Heroltice lidé volí v malé Hasičské zbrojnici uprostřed vesnice.

„Zatím nám přišlo celkem jedenáct voličů. Dva z nich měli voličský průkaz,“ vypočítala aktuální počet obálek v urně během pátečního odpoledne místopředsedkyně komise v Herolticích Iveta Rapouchová. Podle účasti z posledních voleb tu komise očekává, že přijde asi polovina jejich sousedů. „Bude to tak 70 lidí ze 140,“ dodala Rapouchová. Členové komise si tak čekání na voliče krátí povídám a četbou.

Už deset minut před páteční čtrnáctou hodinou chtěli vhodit svého kandidáta do urny Jihlavané bydlící v Kollárově ulici. Jejich volební místo je v tamní základní škole. „Stáli za dveřmi třídy, protože museli vyčkat na čtrnáctou hodinu, kdy jsme jim mohli otevřít,“ sdělil předseda komise tohoto volebního okrsku Ladislav Živný. Za prvních šedesát minut hodili voliči do urny sto obálek. V tomto okrsku by k volbám mělo přijít přes osm set osob.