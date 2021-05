Jak se vám žije v Jamném?

Mně osobně se tu žije moc hezky. Moje rodina odsud pochází, cítím se tady opravdu doma. Přestože jsem nějaký čas bydlel mimo obec, nejprve kvůli studiu a potom kvůli práci, vrátil jsem se sem a jsem za to rád.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkJaké strasti v křesle starosty řešíte?

V poslední době je to takový boj s byrokratickým aparátem. Hodně papírování a zbytečného vyřizování, samé potvrzení na potvrzení, je toho až moc. Jinak je ale práce starosty samozřejmě hezká, pracuji pro obec, a to mě naplňuje.

Zmíníte něco, co se vám podařilo, na co jste hrdý?

Na co jsem pyšný a zároveň je to pro mě velká úleva, je, že se podařilo dotáhnout projekt nového vodního zdroje v Jamném. Měli jsme tu peripetie s vodou, s její kvalitou a toto je pro nás takové malé vítězství. Máme nový vrt, kde je velice kvalitní voda a vydatná zásoba. Jinak si myslím, že tu máme zatím drobné, dílčí úspěchy, kdy se snažíme obec opravit, dávat ji postupně do pořádku. Společně se zastupiteli pracujeme na plánu, jak by Jamné mělo do budoucna vypadat. Rádi bychom v tomto vycházeli z historie naší obce, která je poměrně zajímavá. Máme tu zámeček, jehož okolí chceme zvelebit, je tu sad, který je unikátní, kde se nachází zajímavá stromořadí. Jamné má spoustu unikátních, hezkých míst, kde člověk může načerpat energii a cítit se dobře. Rádi bychom ta místa opravili, obnovili, ať se nám tu líbí pořád.

Jaké máte v Jamném spolky a jak fungují?

Spolků tady je hodně, ovšem angažují se v nich většinou chlapi. Sportovci, rybáři, dále hasiči a myslivci, kde je pár holek. Chybí zde čistě ženský spolek, který tu v minulosti býval poměrně aktivní. Spolky se snažíme podporovat v jejich činnosti. Kolem hřiště to díky tomu začíná vypadat trochu lépe, myslivci opravují myslivnu, je tu snaha chovatelů být viditelnější, chtějí opravit svůj domeček, rybáři uvažují o tom, že se stanou oficiálním spolkem, aby mohli dostat podporu na činnost… Rád bych, kdyby se vrátilo ochotnické divadlo, ovšem vždycky je to o lidech. Někdo si to musí vzít na starosti a věnovat tomu svůj čas a energii.