Dobrá zpráva z Jihlavy: letní kino na Březinkách opět bude

Slavného rodáka si Jihlava připomene se zpožděním. „V roce 2020 mělo začít dvouleté takzvané mahlerovské výročí – v roce 2020 uběhlo 160 let od narození a v roce 2021 to bylo 110 let od úmrtí slavného skladatele,“ uvedla radní pro oblast kultury Silvie Čermákova s tím, že připravované kulturní akce pozastavila pandemie.