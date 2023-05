/VIDEO/ V Jihlavě se po dlouhých přípravách mění systém parkování. Nejvýraznější změnou je zavedení modrých zón, ve kterých už nebude možné nechat stát auto zadarmo. Ve čtvrtek 4. května dělníci značili okolí Štefánikova náměstí, kde také přibyly jednosměrné ulice.

V krajském městě Vysočiny vznikají modré zóny regulující parkování. | Video: Deník/Martin Singr

Okolo Štefánikova náměstí je ve čtvrtek dopoledne pořádně živo. Dva dělníci s metrem vyměřují nová parkovací místa, stará bílá barva již téměř není vidět. „To nemusíš mít úplně přesně,“ říká jeden muž druhému, který značí rozestupy. Opodál je skupinka lidí, která bude malovat čáry. Mají na to dva stroje - jeden značí bíle, druhý modře. „Nechci fotit. Už mě tu fotili včera a já to nepotřebuji,“ reaguje na fotoaparát jeden z nich.

Do toho odtahová služba přemísťuje auta, která stála na místě nové modré zóny, desítky dalších aut místem jen projíždí. Pracovník s fukarem čistí silnici před nanesením barvy a zvedá oblaka prachu. A na vše dohlíží strážníci.

Kolemjdoucí se zastavují a sledují, co se děje. Stejně tak i dvojice místních obyvatel. „Je to tady čím dál horší, rok od roku počet aut roste. Večer není šance tady zaparkovat,“ vypráví dáma, která si nepřeje zveřejnit jméno. Říká, že modré zóny vítá a za parkování si klidně zaplatí. Chtěla by ale mít jistotu, že v lokalitě zaparkuje. „Jestli to nebude jako v Praze, kde je trojnásobně víc vydaných karet než míst,“ usuzuje Miroslav. Příjmení zveřejnit nechce ani on.

Nabízí se otázka, jestli by nebylo řešením mít místo rezervované pro vlastní státní poznávací značku. „To nám nikdo nedá, to jde jen pro osoby s průkazem ZTP. Doufejme, že to ta modrá zóna vyřeší,“ přemýšlí nahlas muž. „Myslím, že pokud město nepůjde tvrdě po těch, co budou modré zóny ignorovat, tak se nic nezmění,“ dodává žena.

Více míst i strach o zákazníky

Změny vítá i Aleš Ferda, provozovatel restaurace Na Hliništi, která má historii dlouhou přes dvě stě let. Díky nové jednosměrce vznikne v ulici Na Hliništi dvacet nových parkovacích míst. „Nám tato situace vyhovuje, přímo tady bude šest nových míst. Všude okolo budou zóny, ale tyto místa zatím zpoplatněná nebudou. Denně nám sem přijede dvacet lidí na oběd autem, tak budou mít kde stát,“ líbí se mu.

Úbytku zákazníků se ale bojí v nedalekém obchodě s potravinami, který je nově uprostřed modrých zón. „Žádali jsme odbor dopravy o vymezení dvou míst pro prodavačky a zákazníky, nešlo to. Doufám, že nám neudělají modrou čáru v prostoru pro zásobování. Jestli jí udělají, tak jsme bez zboží,“ nelíbí se vedoucí Miroslavě Jokšové.

Velký problém je, že se zákazníkům nevyplatí riskovat pokutu a tak radši pojedou jinam. „Říkají nám svačinová prodejna, přijde sem hodně lidí a za tři minuty jsou pryč, ale když tu nezastaví, budou nakupovat jinde,“ uvědomuje si vedoucí. Situaci už se přizpůsobily prodavačky, parkují na kraji města a do práce chodí dlouhé minuty pěšky. „Všichni se k tomu staví tak, že to je jejich věc a musí si to zařídit,“ krčí rameny Jokšová.

Parkování nerozumí

Značení nových zón se zájmem sledoval i Martin Bílek. „Bude to zmatečné, nikdo nebude vědět, jestli v modré zóně stát smí, nebo nesmí, nebo musí zaplatit,“ předpovídá. Jeho slova potvrdila nedávná anketa Deníku - drtivá většina čtenářů se v ní vyjádřila, že změnám v systému parkování nerozumí.

Další kolemjdoucí se zlobí. „Je to opatření jen k tomu, aby z lidí tahali peníze. Modré zóny mohou udělat, ale nejdřív se přeci musí postavit parkovací dům, aby bylo kde ta auta nechat. Tady udělají modré zóny a ani nejdřív neopraví silnici. Už několik dní je hezky, proč nikdo neopravuje ty díry,“ ptá se muž.

S dělníky se dává do řeči i senior Lubomír Procházka. O modré zóny mu ale vůbec nejde. „Auto už nemám, jezdím městskou dopravou. Modré zóny jsou mi úplně jedno,“ vysvětluje. Téma hovoru totiž byla samotná práce, senior před padesáti lety taky dělal dopravní značení. „Mašiny se za tu dobu trochu proměnily,“ usměje se při dotazu na změny v oboru.

Sousední Malátova ulice už je jednosměrná, auta tam parkují za modrou čárou. Kromě jednoho ale žádné nemá za předním oknem rezidenční kartu. „Vzhledem k tomu, že papírové rezidentské kary se už nepoužívají, na první pohled nejde poznat, zda vozidlo parkuje v zóně oprávněně,“ vysvětluje zástupce ředitele Městské policie Jihlava Stanislav Maštera. Strážníci ale zatím pokuty neukládají, zaměřují se na upozorňování a informování řidičů o změnách.