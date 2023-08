Komplikace s výpadkem elektřiny omezí v pátek 4. srpna budovy magistrátu v Jihlavě. Kromě úředníků se to dotkne i lidí, kteří by chtěli nový cestovní pas.

K plánovanému výpadku elektřiny dojde v pátek od půl dvanácté dopoledne do půl třetí odpoledne. „Nebude fungovat elektřina také v budovách magistrátu na adresách Masarykovo náměstí 66 a 67, Hluboká 3 a 8 a U Mincovny 6 a 8,“ vyjmenoval mluvčí jihlavského Magistrátu Radovan Daněk. Návštěvníků magistrátu by se to mělo dotknout pouze při cestě pro nové cestovní doklady. „Bez přístupu na síť nelze vydat již vyrobený doklad nebo žádat o nový. Prosíme proto naše klienty, aby si přišli pro doklady včas nejpozději do jedenácté hodiny, aby se požadavek stihl vyřídit dokud půjde elektřina,“ informovala vedoucí správního odboru jihlavského magistrátu Jana Batoušková.

Zavřená bude od půl dvanácté také výstava historických fotografií ve sklepení jihlavské radnice. Dalších omezení by si klienti úřadu neměli všimnout, vše ostatní bude fungovat díky naftové elektrocentrále.