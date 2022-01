Rekonstrukce se však už letos dočká zastávka MHD, která tam také není zrovna výstavní. Ve směru do centra je to betonový plácek zasypaný pískem. Je tam ale liduprázdno, že by odsud nikdo nejezdil? „Zastávka využívaná je, ale lidi tam stojí, až když má jet autobus. Před příjezdem autobusu tam vždycky jsou,“ dodal Čestmír Vereš. Přístřešek chybí i na protilehlé zastávce a v dešti se tak lidé prostě nemají kde schovat.

To na zastávce v ulici 5. května přístřešek je, alespoň v jednom směru. Ale soudě podle trávy prorůstající konstrukcí i zamrzlé kaluže pod ním by nebylo od věci ho opravit. Radnice tam dá do pořádku zastávky a nově vybuduje nasvětlený přechod, stejně jako u zastávky Lesnovská. Ta je mimochodem z celého krajského města snad vůbec nejhorší. Plechová bouda s lavičkou v jednom směru a nic než značka oznamující zastávku ve druhém, to bude po letošním roce minulostí.

Tyto dvakrát tři zastávky chce radnice v letošním roce zmodernizovat. Kromě nich plánuje opravit chodník, silnici a často i kanalizaci či vodovod v ulicích Kosovská, Pod Příkopem a Znojemská. Křižovatka ulic U Dlouhé stěny a Polní se dočká úpravy tvaru a v Polenské budou nové chodníky včetně nasvětleného přechodu. „O problematických místech ve městě víme a chceme do nich letos investovat velké peníze,“ potvrdil mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Letos se radnice také pustí do celkové rekonstrukce a modernizace přestupního uzlu osobní veřejné dopravy před budovou hlavního vlakového nádraží. Cestující by pak měli mít větší komfort a snazší přestupy, revitalizace čeká přilehlý park. „To je fajn, člověk bude mít kde čekat, až mu zase těsně ujede trolejbus,“ řekl s ironií v hlase mladý cestující Dušan a pokračuje: „Vlaky jezdí s menším či větším zpožděním a řidiči trolejbusů na ně nečekají. Přijde mi to jako jejich škodolibost.“

Následně se odehraje dle mladíka typická scéna: Přijíždějící vlak začíná brzdit a ještě než zastaví ve stanici, čekající trolejbus zavře dveře a odjíždí. Úprava jízdních řádů by tohle podle města neřešila. „Počítat v jízdním řádu s tím, že vlaky mají zpoždění, to opravdu nejde,“ konstatoval s úsměvem Daněk. Jak následně vysvětluje, v systému navazující MHD nemůže trolejbus jednou vyjet na čas a jindy třeba o pět minut později podle toho, jak zrovna přijel vlak.

Práce v lokalitě za dvaadvacet milionů budou navazovat na rekonstrukci nádražní budovy, která bude v režii Správy železnic. I tam se dočkají cestující úpravy přístřešku a řidiči modernějšího zázemí. „Jedná se o jednu z prvních zastávek MHD, která zde sloužila již mezi lety 1909 a 1948 pro tramvaj a následně pro trolejbusovou dopravu,“ dodal zajímavost Daněk.

Budoucností pak jsou trolejbusy v lokalitě za krajským úřadem. Ulice Bratří Čapků, Ke Skalce a Seifertova dostanou vedle nového veřejného osvětlení i trakční vedení. Dělníci tam rovnou opraví i chodníky, silnice a trubky s vodou pod zemí.

Oprava letos čeká také starý Brněnský most. Ten v Jihlavě stojí už od roku 1927, a to na místě, kudy dříve vedla státní silnice spojující Německo s Maďarskem. Oprava vyjde na čtyřicet milionů a také po ní zůstane na mostě jednosměrný provoz, chodník ale bude širší.

