Úsek, který vyjde na osmatřicet milionů, bude náročnější a tak se předpokládá dokončení do června příštího roku. Je také značně kontroverzní. Někteří zahrádkáři v lokalitě nechtějí, aby jim za ploty jezdili cyklisté. Olej do ohně pak jen přililo, když magistrát začal loni na jaře v místě plánované trasy kácet stromy. Zástupci radnice pak stavební řízení pozastavili.

Na podzim se na radnici konalo setkání s veřejností, kde postup radnice obhajovali náměstek primátorky Petr Ryška a Libor Kouba z investičního oddělení. „Potřebujeme cyklisty dostat z nebezpečné Polenské ulice. A tohle je ta nejlepší cesta,“ hájil Ryška cyklostezku. „To říkáte vy. My si myslíme něco jiného,“ ozvalo se z publika.

Jihlava: Polenská ulice je nebezpečná, zahrádkáři ale cyklisty nechtějí

Zahrádkářům vadí, že cyklisté budou hluční, že vezme za své nedotčená příroda a někteří se bojí vyšší rizika, že se voda vylije z břehů. Nyní by ale měly být vztahy se zahrádkáři urovnané. „Ne všichni souhlasí, ale komunikujeme spolu,“ uvedl Ryška k aktuálnímu stavu. Někdo je prý i rád, že tam cyklostezka bude, jedna majitelka prodala městu kus zahrady, ale byla stavba levnější.

Radní vyvrátil fámy

Pravdou je, že koryto řeky je u Plastikovu, kde práce začínají, je nyní zčásti zasypané. Tak to ale nezůstane. „Dělníci si tam museli udělat prostor, aby mohli udělat opěrnou zeď,“ okomentoval Ryška současné práce. Radní pro dopravu Jaroslav Vymazal pak vyvrátil fámy, které po Jihlavě kolují. „Vůbec to není tak, že by řeka musela ustoupit cyklostezce. Je to provizorní řešení,“ zopakoval.

Cyklisté budou mít lepší cestu i za Cityparkem. Kolem Koželužského potoka by pak mělo být hotovo ještě letos koncem léta. Tam vyjde nový úsek na zhruba pět milionů a také v tomto případě pokryjí čtyři pětiny evropské peníze.

Třetí cyklostezka, kterou radnice chce začít, je úsek mezi Telečskou ulicí a kaštanovou alejí. Díky němu nebudou muset cyklisté jezdit po frekventované výpadovce na Pelhřimov. „Soutěžíme jí podruhé. Věříme, že tentokrát vysoutěžíme dodavatele a v létě se začne s realizací,“ řekl Ryška k úseku, který bude odhadem kolem osmi milionů.

Do budoucna se pak v krajském městě Vysočina počítá také s cyklostezkami kolem zoo nebo z Hruškových Dvorů k čističce odpadních vod, kde se napojí na oblíbenou trasu Jihlava – Třebíč – Raabs. Krátká cyklostezka má propojit i Pančavu a Sasov na kraji města. Aktuálně je v Jihlavě devětatřicet kilometrů stezek a tras pro cyklisty a je zřejmé, že čtyřicítka padne ještě letos.