Že nebylo snadné akci připravovat potvrzuje i hlavní organizátorka Lucie Matulová z P-Teamu, která celou akci před roky vymyslela. „Bylo to jako trhat kopretinu – zrealizujeme, nezrealizujeme, uděláme, neuděláme. Nakonec jsme se rozhodli, že v rámci bezpečnosti, kterou jsme schopni zajistit, akci uděláme, byť v trochu jiném formátu, než bychom sami chtěli,“ říká v sobotu pár hodin po zahájení s tím že je ráda, že se vše podařilo.

Návštěvníci neplatí vstup a nikdo se jich neptá, jestli jsou nebo nejsou očkovaní. Musí jen mít respirátor. Čeká na ně jednadvacet stánků. Mělo jich být více, ale někteří prodejci museli svoji účast odříct. I food trucků mělo venku stát podstatně více. Podstatné ale je, že tam některé jsou a lidé nemusí být hladoví.

„Návštěvníci si mohou koupit kreativní hračku, děti si pohrají, vytvoří cokoliv, co chtějí, máme tu dřevěné hračky, funkční čepice, zdravou stravu nejen pro děti, velmi oblíbené produkty od Albi, ale je tu i kavárna se skvělým punčem, kávou nebo něčím dobrým pod zub,“ jmenuje Lucie Matulová, zatímco se kolem prohání děti na půjčených koloběžkách a dětských motorkách.

Jiné si malují a to buď na papír nebo na polštářky, baví je pískování, dívky pak láká výroba vlastních čelenek a sponek. Další aktivity pak nabízí jednotlivé prodejní stánky – relaxační mozaika Pixeluj nebo Leu Brain Stimulátor prostě baví. „Dcerka to vyřešila, já ne,“ směje se mladá maminka Lucie s tím, že rébus skládající se z mnoha kuliček není tak snadný, jak by se mohlo zdát.

Na nedělní odpoledne se pak chystá show Ledové království, ve čtyři odpoledne do Jihlavy zavítá Elsa s Olafem na dvouhodinovou animační párty s výrobníkem sněhu, soutěžemi, focením s postavičkami a tematickými dekoracemi. „Taková show tady ještě nikdy nebyla. Moc se těšíme, co tady všechno zažijeme,“ usmívá se Lucie Matulová s tím, že jsou stále ještě volné vstupenky.