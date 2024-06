Přípravy na eurovolby vrcholí, v tělocvičně jihlavského magistrátu je připravené vybavení pro osmapadesát volebních okrsků. Lidé mohou k urnám zavítat od pátečních do sobotních dvou hodin odpoledne.

Komise budou na místě hodinu předem, musí vše nachystat. „Každá komise má v tašce zabalené psací a kancelářské potřeby, státní symboly, náhradní hlasovací lístky, hygienické potřeby a podobně,“ vyjmenoval odborný referent krizového řízení Libor Mach, který Deníku umožnil nahlédnout do tělocvičny.

V Jihlavě se možnost hlasování týká zhruba 38 400 lidí, všichni už v tuto dobu mají mít hlasovací lístky. Jedná se ale o poměrně silné obálky formátu A4 a ne vždy se do poštovní schránky vejdou pro všechny členy domácnosti. Kdo by tak snad hlasovací lístky postrádal, může je dostat ve volební místnosti. Jejich sídlo se v několika případech mění, jedná se o okrsky číslo 9, 11 a 49. Ze základních škol Havlíčkova, Seifertova s ze Sapeli se přesouvají do jihlavských školek.

Volební místnosti se otevřou v pátek dvě hodiny po poledni a budou přístupné osm hodin. Lidé mohou přijít hlasovat také v sobotu a to od osmi ráno do dvou hodin odpoledne. Lidé si vyberou jednadvacet poslanců, které se za Česko dostanou do Evropského parlamentu.

