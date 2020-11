Buňka je dlouhá i vysoká dva metry. V první části prostoru je displej, který rozpozná obličej a změří teplotu. Pod ním je automatická bezdotyková dezinfekce na ruce ve spreji. Zatímco se člověku měří teplota, může si vydezinfikovat ruce. Zvukový signál napoví, když je teplota změřená, a rozsvítí se prostor dělený gumovými pásy. Tam spustí čtyři trysky mlhovou dezinfekci, která ničí viry a bakterie: „Průchod trvá jen několik vteřin. Za hodinu by prostorem mohlo projít zhruba 120 lidí,“ vysvětluje provozně-technický náměstek Alexander Filip. Dvě mobilní buňky by tedy mohly za hodinu pojmout 240 příchozích.

Zařízení je vyrobeno v České republice. Nemocnice Jihlava má nyní k dispozici celkem tři kusy. První slouží od léta pro zaměstnance v suterénu, další dva nové kusy jsou ve vestibulu hlavního vchodu. Zařízením projedou také lidé na vozíčku či maminky s kočárkem. Dva nové přístroje dostala nemocnice darem.

U vstupu do jihlavské nemocnice už není triáž, kde by personál příchozí pacienty měřil a odbavoval. Otevřené jsou i všechny vchody do zařízení. Samotná triáž a měření teploty probíhá v ordinaci. Pokud chtějí pacienti ušetřit čas sobě i zdravotníkům, mohou na stránkách vyplnit dotazník www.nemji.cz/autotriaz.

V jihlavské nemocnici platí do odvolání zákaz návštěv. Vzhledem k epidemiologické situaci se omezily některé plánované operace. Omezený je i provoz ambulancí.

SÁRA JESCHKEOVÁ