Brzy na to zelenou loučku ovládnou zvířata, která by za běžných okolností byla pro dravce kořistí. Přes překážky skáčou a dovádí králici. Je snazší vycvičit je než psy. Přesto jsou občas tvrdohlaví a rozkazy neposlouchají. „V tom případě používáme mlaskátko nebo je popostrčíme rukou. Nemusíme je uplácet pamlsky. Cvičí totiž rádi. Zvládají také náročnější skoky do výšky i do dálky,“ popisuje Věra Prombergerová, co si s králíky pro děti nachystala. Úsměv dětí ukazuje, že si užívají králičí přemety stejně jako ptačí akrobacii.

Dítka však pobíhají také ve výbězích. V pavilonu šelem se naoko servala dvě mláďata servala. Jejich dovádění zasáhlo i jejich matku, která by jinak radši odpočívala v krabici. Příkladnější chování pro mládež předvedla necelý měsíc stará selátka. V horku si našla pohodlný důlek v zemi, ve kterém se k sobě přitulili a usnuli. Ostré lokty si ještě bude naopak muset vytvořit mládě kosmana stříbřitého. Na svět přišlo v dubnu a zatím se stále tiskne k zádům své matky. Když ale přišlo na řadu krmení, muselo si frontu k němu vystát jako poslední z rodiny.

Dětský den přesto není jen o kochání se zvířaty. Od rána se nezastavily malířky, které dětem barvami vytváří na obličej masky. Vydělanými penězi pomohou ohroženým antilopám Derby v Senegalu. „Odhadem jsme namalovaly sto padesát obličejů. Do konce dne se číslo může zdvojnásobit. Holky si nejčastěji vybírají jednorožce nebo motýlky. Kluci naopak preferují Spider-Mana či lvy,“ prozradila Tamara Fedorova, co vede u dětí.

Ještě větší oblibě se těší stánek, kde si děti vyzvedávají odměny po zodpovězení soutěžních otázek. Z pexesa mají radost bratři Jan a Tomáš Zatloukalovi. „Nejvíc se nám líbil tropický pavilon. Tam jsme viděli plavat krokodýla. Fajn také bylo poznávání mláďat. Ale většinu otázek za nás odpověděla maminka,“ přiznávají hoši svědomitě na závěr.