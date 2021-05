Vše navazuje na pilotní projekt optické sítě, který má za sebou již devátou etapu. „Máme třináct přístupových míst, dvanáct lokalit. Jsou to obecní budovy, autobusová zastávka, kulturní domy v místních částech, na hřištích,“ vyjmenovala starostka Eva Jelenová s tím, že bezplatné připojení k WiFi síti již nyní funguje.

Lákavá byla dotace patnáct tisíc eur z Evropské unie, Kamenice tak doplatila jen sto tisíc korun. „Může se to hodit turistům, kteří do Kamenice přijdou a děti na hřišti neměly během končící zimy co dělat, tak už proháněly internet," uzavřela se smíchem starostka.