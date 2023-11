/VIDEO/ Všechny umrzlé a utonulé tu necháme stejně jako každý předchozí rok. S velkou nadsázkou a odlehčením zahajuje v neděli po poledni otužování v Kostelní Myslové starosta Michael Leško. Ve vesnici na Jihlavsku je vítání zimy koupáním v ledové vodě dlouholetou tradicí. Letos však událost ozvláštnili návštěvou a potrestání poslance. Aspoň zdánlivě.

Otužilci v Kostelní Myslové | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Nejde totiž o skutečného poslance, ale o jeho parodii. A organizátoři si připravili vystoupení jako zpestření tradice. A účastníci se příležitosti chopili s vervou. „Zase budou zdražovat. Plyn, elektřinou. Kde to jsme?!“ táže se zdánlivě naštvaně jedna z divaček. Na to falešný politik nemá kloudnou odpověď. Další žena je proto ještě ráznější. Bere do ruky vidle a s nimi skolí politika v obleku a brýlích s plastovým nosem do studené vody.

Jakmile se muž vynoří, začne slibovat hory doly. „Zařídím vám dotace, lepší školství i dárky na Vánoce,“ kaje se už polepšený politik. Za to sklidí od obecenstva potlesk a první odvážlivci se vrhají za ním do vody. Tentokrát už dobrovolně a jen v plavkách. Otužilců, kteří vlezli do rybníka Na Žlábku, jsou nakonec desítky.

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Někteří plavci ve vodě vydrží pár sekund. Jiní několik minut a po ohřátí na souši se vrací zpátky do ledových vod. Ty si užívá také dvaasedmdesátiletý otužilec Josef Trlica. „Škoda že nevydržel sníh, který ráno napadl. Kdyby byl v okolí bílý poprašek, tak to dotvoří idylickou zimní atmosféru. Jenže i bez nadílky jsem si to užil. Voda byla krásně čistá. To se jen tak nevidí. A za sebe musím říct, ať se lidé nebojí a sami si opatrně zkusí do vody v zimě vlézt,“ doporučuje zkušený otužilec.