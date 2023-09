/VIDEO/ V Lukách nad Jihlavou chtějí kousek od relativně nového dětského hřiště ještě multifunkční plochu. Cena pět milionů korun byla podle vedení městyse příliš vysoká.

V Lukách by mohlo multifunkční hřiště vyrůst na louce mezi úřadem městyse a řekou. | Video: Deník/Martin Singr

Starosta Martin Dvořák má přehled o situaci v okolí a za hřiště, které bude kousek od obecního úřadu, nechce dát z obecní kasy zbytečně moc peněz. „Hřiště v Lukách má být i po odečtení dotace dražší, než které se vybudovalo ve Střížově. To je navíc nesrovnatelně více vybavené,“ uvedl s tím, že radnice bude usilovat o vybudování obdobného hřiště jako v sousední obci. Za obdobné peníze.

Multifunkční hřiště by mělo mít podle představ vedení městyse branky a osvětlení, aby se dalo využívat i v zimních měsících. Lokalita, kde hřiště vznikne, bude nedaleko obecního úřadu. „Chtěli bychom tam udělat ještě chodník z náměstí. Děti kolem chodí do prvních tříd do stacionáře, tak ať je to bezpečnější,“ vysvětlil Dvořák.

Představa vedení městyse je dostat se s cenou dolů a usilovat o dotaci. Stavět se tak začne nejdříve za půl roku.