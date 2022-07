Dělníci se pak vrhnou na oba mosty v centru. Spolu s tím přes řeku Jihlavu opraví dělníci i vedlejší přes Kozlovský potok. „Dělníci by měli být na stavbě každý pracovní den. Firma, která opravu provádí, si sama zkrátila termín. Měla začínat již před více než měsícem na začátku června s tím, že hotovo má mít posledního října,“ informoval Tomáš Mátl, technickosprávní náměstek Krajské správy a údržba silnic Vysočiny.

Práce vyjdou na více než sedmadvacet milionů korun, zakázku vysoutěžil Metrostav. „Smlouva byla uzavřena ještě před zákazem uzavírání smluv s touto firmou,“ podotkl Mátl. Zhruba dva měsíce zaberou opravy samotných mostů, které budou neprůjezdné, ale v jejich okolí se bude možné pohybovat. Třeba linkové autobusy budou dál jezdit na náměstí, jen po městysi pojedou objízdnými trasami.

Starosta si uvědomuje, že autobusy jezdící po místních silnicích nebudou příjemné pro lidi, kteří kolem těchto cest bydlí. Někteří budou muset hledat i jiná místa k parkování. „Kdyby tam kvůli zaparkovaným autům neprojel autobus, bude z toho ostuda,“ vysvětlil starosta Wölfl a dodal,že parkování mimo silnici by nemělo být problém.

Nabízí se otázka, jestli si nebudou řidiči zkracovat cestu z jednoho konce Luk na druhý přes most u veteriny. „Bude se to týkat místních, já osobně bych tam nejezdil, špatně se tam najíždí, není to moc bezpečné místo. Ale věřím, že místní šibalové tam budou jezdit,“ uvažoval Viktor Wölfl.

U cyklistů se pak počítá s tím, že z cyklostezky sjedou pár set metrů před mostem na panelovou cestu, vyjedou do kopce, kolem kostela se dostanou do centra městyse, po betonovém mostku pak mohou pokračovat a u vlakového nádraží se napojí zpět na cyklostezku, která kousek za městysem začíná stoupat vzhůru. „S dětmi jezdíme na zmrzlinu a zpátky do Jihlavy, tak budeme mít závěr náročnější a více si tu odměnu zasloužíme,“ usmála se v reakci na menší kopeček, který bude muset vyjet navíc, cyklistka Jana Zemanová.

Práce ovlivní i Bartolomějskou pouť, které se na konci srpna přestěhuje na louku za zdravotním střediskem. Koneckonců před pár lety tam už byla. Průjezd vozů s atrakcemi kolem opravovaných mostů by neměl být problém.

Kritický pak bude přelom září a října. V tu dobu budou dělníci pokládat asfalt a uzavírka se dotkne i viaduktu u zámku a Nádražní ulice. Od Brtnice nebude možné se do městyse nijak dostat. „Firma se bude snažit vše udělat přes víkend, kdy je intenzita provozu nižší,“ slíbil Viktor Wölfl.

Negativním reakcím se zřejmě radnice nevyhne, přesto je starosta rád, že práce začínají. „O opravu těch mostů usilujeme asi patnáct let. Mělo by se výrazně zlepšit značení na křižovatce, kde spousta lidí neví, kdo má vlastně přednost,“ popsal Viktor Wölfl.

Že uzavírky mají vrcholit zrovna v době komunálních voleb je poněkud nešťastné, podle starosty ale nejde všechno podřizovat volbám. „Mohou přijít hubené roky. Firmy budou mít problémy a čekalo by se třeba dalších deset let na opravu. Lidé to ocení, až to bude dokončené,“ uzavřel Wölfl.