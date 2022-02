Vedoucího pracovníka ale najít chce, v opačném případě totiž hrozí, že stavební úřad v Lukách nadále nebude. A to je nežádoucí nejen proto, že se v Lukách staví nové domy a výstavba má pokračovat.

Nového pracovníka by chtěli v Lukách přijmout na začátku března a dopřát mu měsíc na převzetí agendy. Hledání komplikují nejasnosti, co se týká budoucnosti stavebních úřadů. Ty se měly stěhovat z menších obcí do měst, zatím to však není na pořadu dne. „Odhaduji, že letos k tomu nedojde a uvidíme, jak to bude dále,“ uvedl Wölfl.

Chystané změny v rámci stavebních úřadů jsou jedním z důvodů, proč současný vedoucí Martin Dvořák končí. „Neztotožňuji se s touto myšlenkou a není zde ani jistota stabilního zaměstnání,“ řekl Deníku.