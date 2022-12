Jednou to „střihnul“ doleva, třebaže měl za sebou auto. Jindy jel prostředkem silnice. K nehodě nebylo daleko ani v dalších případech. Jednotliví řidiči se domnívají, že se všichni setkali se stejným chlapcem, kterému tipují věk kolem dvanácti let.

O mladíkovi ví i vedení městyse. „Zaznamenali jsme tento problém na sociálních sítích, oficiálně zatím nikdo nic neoznamoval,“ uvedl starosta Martin Dvořák s tím, že je problematiku elektrokoloběžek třeba řešit komplexně.

Naopak policie se zatím o mladíkovi na elektrokoloběžce nedozvěděla. „Jestli skutečně ohrožuje svým chováním a jízdou na koloběžce sebe a ostatní účastníky silničního provozu, tak se tím policisté mohou zabývat, ale musíme mít nějaké konkrétní informace,“ sdělila mluvčí vysočinských policistů Dana Čírtková. Zdůraznila však, že děti do patnácti let nemají odpovědnost za přestupky.

Elektrokoloběžky jsou módní záležitostí, jezdí na nich děti i dospělí a někteří z nich ani pořádně neznají předpisy. Například ten, že do osmnácti let mají povinnost mít na hlavě přilbu nebo že děti od deseti let nesmí jezdit po chodníku. „Koloběžky a kola na chodníku, to je paráda. Minulý týden mě frajer vzal ramenem, nebyl za zády vůbec slyšet,“ sdělila nedávno s ironií v hlase Věra Langová.