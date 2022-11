Řidiče potrápí ještě uzavírka silnice pod zámkem, do Brtnice nebo Puklic pak budou muset lidé z Luk jezdit přes Jihlavu. „Od čtrnáctého do dvacátého listopadu bude uzavřený průjezd kolem zámku,“ potvrdil Deníku starosta Martin Dvořák s tím, že termín dokončení k poslednímu listopadu platí.

Práce v centru městyse provázejí od samého začátku komplikace. Metrostav Infrastructure několikrát posunul termín zahájení prací, stále se ale hovořilo o tom, že bude hotovo do konce října. „Původní smluvní termín 16. listopadu 2022 byl po dohodě s objednatelem stavby, na základě zastižení nepředvídatelných skutečností na stavbě, které neřešila zadávací dokumentace, posunut na 30. listopadu 2022,“ uvedl k termínu dokončení mluvčí firmy Michal Jurman.

Místní poukazovali na to, že by dělníci mohli pracovat rychleji. S postupem prací nebyl spokojen ani dnes již bývalý starosta Luk nad Jihlavou Viktor Wölfl. Nelíbil se mu zejména posun termínu dokončení na třicátého listopadu, o kterém se dozvěděl z novin. „Mám obavu, že na Vysočině může padat sníh. Objížďky jsou po místních komunikacích, lidi budou nešťastní a autobusy tam budou mít na sněhu problémy,“ varoval.

Stavba se ale i přes možné rozmary počasí do zimy dokončí, ujistil veřejnost Tomáš Mátl z Krajské správy a údržby silnic Vysočiny. „V listopadu ještě není sněžení takového rozsahu, že by stavba nešla dokončit. Nejcitlivější z pohledu počasí je realizace izolací. Na jednom mostě jsou hotové a na druhém by se měly tento týden realizovat,“ řekl v pondělí odpoledne.

Bývalý starosta si byl vědom i situace, kdy si lidé zkracují objízdnou trasu přes mostek nedaleko centra městyse. „Tam je to strašný, kdyby ti lidé aspoň jezdili normálně, ale polovina z nich jsou arogantní tupci. Vidí, že tam stojí lidi a projedou kolem nich fakt rychle,“ zlobil se.