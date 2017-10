V Lukách se už chystají na Vánoce. Hledají stromek

Havlíčkův Brod – Bývalý profesionální voják Vlastislav Růžička, který má na svědomí loňskou brutální vraždu ve firmě Pleas v Havlíčkově Brodě, při níž devětatřiceti bodnořeznými ranami připravil o život svého jednadvacetiletého kolegu, by mohl být do několika měsíců na svobodě. Stát se to ovšem mohlo už v úterý.