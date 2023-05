/VIDEO/ Den brankářů při svém sedmém ročníku poprvé hostilo hřiště v Lukách nad Jihlavou. Akci, na kterou se v pondělí sjelo přes sto brankářů všech věkových kategorií z celé republiky, přálo počasí.

Den brankářů přilákal do Luk nad Jíhlavou více než stovku brankářů z celé republiky | Video: Deník/Martin Singr

Slunečný den si pochvaluje i Martin Jícha nejstarší, člen organizačního týmu a moderátor dne. „Počasí je bomba, loni jsme měli velké vedro, to bylo pro kluky náročné, rok předtím byly celý den průtrže mračen, ale gólmani to vydrželi,“ usmívá se.

Okolo něj už vypuklo, jak sám říká, oranžové šílenství. Utkávají se brankáři v pěti věkových kategoriích. Vždy ve dvojici se během dvou a tři čtvrtě minuty pokouší překonat jeden druhého. Postupně bude hrát ve skupině každý s každým. „Brankář se snaží dát jakýmkoliv brankářským způsobem gól. Může kopat ze země, z ruky nebo házet,“ vysvětluje pravidla moderátor.

On sám je přitom bývalý brankář, jeho tři synové stále ještě hrají a to za Vyškov, Luka nad Jihlavou a za divizní Žďár nad Sázavou. „Se syny máme brankářskou školu Just4keepers, po jižní Moravě a Vysočině trénujeme ve třiceti lokalitách,“ dodává Martin Jícha nejstarší.

Souboje gólmanů se účastní také jeho vnuk, Damián Jícha. A vede si skvěle. „Zatím jsem všechno vyhrál, je to dobrý,“ hodnotí po pěti kolech. Do brány ho to ale jinak moc netáhne. „Baví mě to spíše v útoku. Zápasy hraju se staršími kluky a tam nechytám,“ říká.

Na akci zavítala i řada známých brankářů. Patron Luděk Mikloško, dále syn bývalého reprezentanta, který jde v otcových šlépějích, Antonín Kinský a zejména pak Ondřej Mastný, rodák z Třebíče, který chytá za Manchester United. „Vracím se z hostování v Severním Irsku, kde jsem byl od začátku února. Myslím, že se mi tam celkem dařilo a jsem s tím spokojený,“ hodnotí sympatický mladík.

Hřiště v Lukách zná, jezdil sem na soustředění nebo na kemp, tentokrát se ale příliš dlouho nezdrží. Po týdenní dovolené na Vysočině se vrací v úterý zpět do Manchesteru. Přesto se ale s dětmi ochotně fotí a nebrání se ani předávání zkušeností. „Pokud se mě mladí brankáři na něco zeptají, rád jim poradím,“ uzavírá.