V malé obci na Jihlavsku k volbám přišli téměř všichni

Vanůvek – Vanůvek je jedna z nejmenších obcí na Jihlavsku. K volbám tam letos nedošli pouze 4 voliči z 28. V této malé vesnici nedaleko Telče žije dohromady 39 obyvatel z toho 11 dětí.

„V urně máme přesně 26 obálek. Dva voliči k nám přišli navíc s volebním průkazem, v katastru naší obce mají totiž svou chatku. Jinak bydlí v Praze. Z obce přišlo 24 voličů.“ vypočítala těsně před uzavřením volební místnosti ve Vanůvku jeho zastupitelka a zároveň členka volební komise Eva Nechvátalová.



Letošní volby si nenechala ujít i nejstarší obyvatelka Vanůvku Zdeňka Nechvátalová. Do volební místnosti to měla jen pár kroků, bydlí totiž naproti. „Nejstarší obyvatelce je 85 let. Průměrný věk v naší obci je 35, 64 let,“ dodala Nechvátalová.

Ve Vanůvku se všichni obyvatelé znají, proto volební komise věděla, kdo k nim nepřišel. "Čekáme na dva voliče, o nichž víme, že by ještě mohli přijít. O těch druhých dvou víme, že ve Vanůvku nebydlí, tak asi nepřijdou," doplnila Nechvátalová.