V moštárně už lisovali i kiwi

Jihlavsko – Přebytky jablek, hrušek i hroznového vína lidé v těchto dnech ve velkém vozí do moštáren. Přestože počasí za okny hlásí spíše příchod jara než babí léto, z ovocných stromů zahrádkáři nyní sklízejí poslední kusy ovoce. Na Jihlavsku si jej mohou nechat slisovat hned na několika místech. Moštárny většinou provozuje Český zahrádkářský svaz.

Moštování, ilustrační foto.Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Ovocnou šťávu lisují na počkání například v Telči v ulici U horní brány na pobočce Českého zahrádkářského svazu. Otevřeno tam bude ještě 25. a 28. října. V listopadu podle předsedy telčských zahrádkářů Ladislava Dufka moštárnu otevřou podle zájmu zákazníků. „Sezóna je letos zatím průměrná. Odhaduji, že za celý podzim namoštujeme osm až devět tun. V porovnání s minulým rokem je to o něco lepší,“ uvedl Dufek. Úroda byla největší před dvěma lety, kdy slisovali třináct a půl tuny.



Deset kilogramů jablek vydá přibližně na šest a půl až sedm litrů ovocné šťávy. Kromě tradičního ovoce už moštovali také červenou řepu, černý jeřáb nebo dokonce kiwi. „Šťáva sice měla nevábnou zelenou barvu, ale chuť byla velmi zajímavá,“ popsal Dufek. Přivezené ovoce by podle něj nemělo být nahnilé, protože se to projeví na zápachu, nebo příliš špinavé. „S jablky posbíranými na zahradě ale nemáme problém, v moštárně je pračka,“ dodal Dufek. Vylisovat kilogram ovoce v Telči stojí čtyři koruny.



„Tento týden je zavřeno kvůli výstavě ovoce, zeleniny a květin. Lidé si tam také mohou koupit květinové aranžmá nebo věnečky,“ pozval návštěvníky Dufek. Součástí výstavy má být také soutěž o nejlepší zahradní výpěstek, samostatná kategorie pak bude věnovaná rozličným druhům dýní. Zájemci se mohou přijít podívat tento pátek 20. října od dvou do pěti odpoledne a také o víkendu od osmi do pěti.

Zahrádkářský svaz krajského města vyrábí mošt v budově Hostince pod Lípou ve Vyskytné nad Jihlavou. S lisováním začali na konci září a otevřeno je tam každou sobotu od devíti ráno, končí podle počtu zájemců. Lidé z okolí Jihlavy mají poslední možnost přijet s ovocem tuto sobotu, kdy se letos moštuje naposledy. Cena za litr tekutiny činí sedm korun, je také nutné, aby si zákazníci odebrali odpad.



Telčští zahrádkáři zbytky slisovaného ovoce předávají myslivcům. „Odpad rozhodně využíváme, pochutnají si na něm téměř všechna zvířata, a jelikož ve zbytcích není šťáva, tak se nekazí,“ doplnil myslivec Roman Navrátil. Často se proto v den moštování domluví s provozovateli a večer si pro odpad přijedou. Díky tomu se moštované ovoce využije celé.