Starosta Jindřich Skočdopole je rád, že místní kluziště využívají. „V Polné nemáme zimní stadion, děti jsou odkázány na rybník, když zamrzne. Sněhu je také nedostatek, aby se dalo lyžovat,“ uvedl a připomněl, že v Polné mají kluziště už třetí zimu. Letos bude k dipozici do neděle 30. ledna, pak ho dělníci rozeberou a odvezou pryč. „Je to o penězích, kluziště je tu od soboty 28. listopadu a je to na dva měsíce,“ vysvětlil starosta.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník

Kluziště je v provozu ve všední dni od osmi ráno do dvou odpoledne, to je přednostně pro děti ze škol a školek, odpoledne od tří do osmi pak může přijít veřejnost. Víkendy jsou pak od deseti ráno do osmi večer pro kohokoliv. Předminulou neděli pak byl na kluzišti dětský karneval.

„Bylo tam tak třicet, pětatřicet dětí v krásných maskách, měli soutěže,“ popsal Skočdopole.

Dámy z bohatých rodin přitahovaly muže v uniformách jako magnet. Podívejte se

O plochu o rozměru deset krát dvacet metrů se starají dva správci, kteří každé ráno řeší údržbu, jde zejména o odhrnování sněhu. I když není potřeba chlazení jako pro klasický led, vyjde kluziště na čtyři sta tisíc korun.

„Kompletně po pokryly příjmy města z hazardu,“ zdůraznil Skočdopole. Na radnici se přitom prý už obrátili zástupci dalších měst z Vysočiny a jižní Moravy, kteří mají o podobnou plochu zájem.