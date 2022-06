Volná plocha je u rybníka Peklo, radnice má projekt pumptrackové dráhy a od kraje dostala o padesátiprocentní dotaci, tedy milion a půl. „Bude to v zadní části u rybníka a nevadilo by to, kdyby se v budoucnosti realizovalo koupaliště,“ popsal starosta. Polná okolí rybníka každý rok trochu vylepší. Na začátku letošního roku prošel opravou minigolf, nově jsou tam nafukovací trampolíny pro děti.