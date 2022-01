Ve městě se pak změní dopravní situace, uleví se náměstí a uvažuje se o tom, že by tam mohly být jednosměrky. O zákazu parkování se ale neuvažuje. Jan Prchal z klubu Za historickou Polnou vysvětlil, že je potřeba, aby historické centrum města žilo a kamiony, které tudy projíždí, jsou daň, kterou to s sebou nese. Pomohl by ale obchvat města.

Polná chce také začít pracovat na nástavbě a přístavbě základní školy v Poděbradově ulici. S čtyřicetimilionovou investicí by mohly pomoci státní dotace. „Jestli jsme uspěli se dozvíme v květnu, červnu, tak by to byla akce spíše až na rok 2023, uvažoval nahlas Skočdopole. Větší kapacita je ale potřeba, v Polné vznikají stovky nových bytů a ve městě bude více dětí. Pokud by dotace nevyšla, bude muset radnice řešit, jak stavební práce financovat.

Kromě toho má město podanou žádost o dvacetimilionovou dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj, a to nejen na zvětšení budovy školy. „Pokud uspějeme, měli bychom už letos připravit ve škole kotelnu za osm milionů a udělat nové sociální zařízení,“ poodhalil starosta. Pokud město získá dotaci, opraví také Kuhnovu síň v Základní umělecké škole. Tam se konají menší koncerty i akce města.

Polná má dále v rozpočtu například opravu třiceti balkonů na domě s pečovatelskou službou, kamerový systém na Husově náměstí nebo pořízení nových židlí do kulturního domu. „Potom máme ještě spoustu záměrů, co bychom chtěli budovat,“ řekl starosta a jmenoval například cyklostezku. „Pořád se něco děje a to mám rád, protože to odsýpá,“ usmál se starosta.

Pracovat se bude i v místních částech. V Hrbově bude nová silnice podél novostaveb, v Janovicích Polná opraví silnici, která dále vede na Skrýšov. „Ona tam je, ale potřebuje razantní opravu, řešíme cenu, mají na to dva miliony sedm set tisíc, tak snad jim to bude stačit,“ uvažoval starosta.

Mají dost peněz

V Polné si mohou dovolit investovat, protože loni hospodařili s přebytkem jednadvacet milionů. „Nerozdělených finančních prostředků na rok 2022 je kolem šesti milionů a dalších osmnáct milionů máme na zhodnocení. Potom máme uložených další pětadvacet milionů, které jsme získali za prodej bytů v lokalitě Palackého, na ty zatím sahat nebudeme,“ poodhalil starosta finanční situaci města.

Co se loňského roku týká, v Polné například obnovili zeleň na hřbitově svaté Barbory, kde je také nové kolumbárium s kapacitou čtyřiapadesát míst, udělali chodník na ulici Karla Klusáčka nebo třeba opravili veřejného osvětlení na autobusovém nádraží. Okna na polenském hradě a zámku pak mají nový nátěr. „Schválili jsme vykoupení pozemku na lokalitě Palackého za necelých šest milionů korun na případnou stavbu nového střediska volného času Tempo,“ dodal starosta další úspěch radnice.