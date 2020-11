Vyvážejí popelnice, čistí odpadkové koše a zametají ulice. Bez nich by se každé město brzy stalo jedním velkým smetištěm. Zvlášť když se na ulicích povaluje stále častěji nový druh nebezpečného odpadu. Použité roušky.

Jedinou zbraní proti nákaze jsou pro Oldřicha Giňu, který pracuje u Technických služeb v Havlíčkově Brodě, rouška, rukavice a na šatně láhev s dezinfekcí.

„Samozřejmě používám roušku, rukavice, šatny nám každý den dezinfikují. Ale i tak se přiznám, že mám občas obavy. Taková nemoc tady nikdy nebyla. Já mám rodinu, o kterou se starám. Ta se o mě bojí, protože venku člověk neví, kdy a jak se může nakazit. Zvlášť při téhle práci. Jste od rána mezi lidmi a pořád v kontaktu s odpadem,“ říká Oldřich Giňa.

Jak dodává, mrzí ho, že někteří obyvatelé Havlíčkova Brodu bezpečnostní nařízení podceňují. „Hlavně mladí se chovají, jako kdyby jim to bylo jedno. Chodí bez roušek a mají z toho zřejmě legraci. Když pak dostanou pokutu, je to myslím po zásluze. Ano za takové chování by pokuta být měla, je to bezohlednost vůči ostatním,“ konstatuje Giňa.

Méně nepořádku a pohozené roušky

Podle něj je v současné době, kdy je venku daleko méně lidí než dřív, v ulicích méně nepořádku. „Na chodnících je daleko menší bordel, to je pravda. Jindy je to mnohem horší, protože lidé asi nevidí ty odpadkové koše na každém rohu a co mají v ruce jednoduše hodí na zem, protože on to po nich někdo uklidí,“ povzdechne si Oldřich Giňa.

Na ochranu zdraví zaměstnanců přísně dbají podle mluvčího Martina Málka i Služby města Jihlavy. Zaměstnanci používají standardní ochranné pracovní pomůcky, jako jsou montérky, boty, čepice rukavice, bundy, pláštěnky, výstražné vesty. „Navíc teď v koronavirové době ještě respirátory nebo popřípadě roušky. Pokud dochází k odvozu odpadu z prokázaného centra nákazy, jako bylo například Alzheimercentrum Jihlava, má pracovník pověřený svozem jednorázový ochranný oblek (kombinézu), jednorázové gumové rukavice a opět respirátor,“ zdůraznil. Zaměstnanci Technických služeb si v poslední době také všimli že se v ulicích povaluje nový druh odpadu. Použité roušky. Podle lékařů je to bezpečnostní riziko.