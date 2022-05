Do areálu bylo za poslední dva roky nainvestováno více než osmasedmdesát milionů korun, z toho se podařilo obci získat více než dvaapadesát milionů z dotací. Pandemie koronaviru ale neumožnila areál ukázat veřejnosti. Poděkování všem, kteří s opravou pomohli a také přestavení všech novinek je naplánované na pátek třetího června odpoledne. Zájemci se přitom mohou přijít podívat už poslední květnový den do keramické dílny, prvního června do mateřského centra nebo o den později na lekci informatiky pro seniory. Začátek je vždy ve čtyři odpoledne.