V rámci Dne zdraví budou nově testovat paměť

Jihlava – V jihlavské nemocnici se tento týden bude opět konat Den zdraví pro veřejnost. Lidé si budou moct nechat změřit tlak, cholesterol a nově i otestovat svou pamět. Ženy budou moct jít bez objednání na mamograf.

„Touto akcí chceme upozornit na důležitost prevence a odpovědnost každého z nás za své zdraví. Chodit k lékaři na preventivní prohlídky rozhodně není zbytečné, a to by si lidé měli uvědomit,“ řekla náměstkyně ošetřovatelské péče jihlavské nemocnice Jarmila Cmuntová.



Den Zdraví se bude v prostorách nemocnice konat během úterý od devíti do dvou hodin odpoledne. Zdravotničtí pracovníci budou v modré chodbě, spojující interní a diagnostický pavilon nemocnice. „Kuřákům se bude měřit oxid uhličitý v plicích a nabídnuta jim bude pomoc Poradny pro odvykání kouření. Epidemiologická sestra ukáže, jak si správně umýt a vydezinfikovat ruce, a vysvětlí, proč je správné mytí rukou důležité. Měřit se bude také hodnota glykémie. Nutriční terapeuti poradí ohledně výživy, zástupci Státního zdravotního ústavu určí zájemcům výši cholesterolu. Na místě bude také VZP informovat o preventivních programech,“ přiblížila akci tisková mluvčí jihlavské nemocnice Monika Zachrlová.

Novinkou pro letošní Den zdraví bude nabídka krátkého testování paměti. „Měli by ho využít ti, kteří u sebe sledují počínající poruchy paměti, případně problémy s vyjadřováním, rozhodováním,“ dodala Zachrlová. Všechny úkony budou zdravotničtí pracovníci veřejnosti nabízet zcela zdarma.