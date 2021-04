Jak se žije v Rantířově?

Určitě krásně (úsměv). Žije se nám tu dobře, máme tady obyvatele, kteří si navzájem lidsky sedí. Naše názory jsou občas různé, ale jsme schopní dělat kompromisy, což je velmi důležité. Detaily jako kanalizace a nový vodovod jsou běžné problémy všech vesnic.

Co se za poslední roky povedlo, na co jste hrdý?

Máme krásnou školku a plánujeme kanalizaci, na kterou máme územní rozhodnutí. To byl heroický výkon, projít martyriem všech povolování. To jsou dvě hlavní akce.

A co jsou další projekty, na kterých pracujete?

Další je vodovod. Máme vodojem z padesátých let a uvažovali jsme o rekonstrukci. Ale je na nepřístupném místě, takže jsme se rozhodli najít pro něj nové místo. Z současného přívodu jde do vody železo, tímto se to vyřeší. Připravujeme také rekonstrukci kabin. Sportovci jsou velice aktivní, máme všechny týmy od přípravky až po mládež a nevejdou se do kabin při převlékání. Mládež bude mít dvě nové. Máme také urbanistickou studii, jak by měla spodní část Rantířova vypadat po pracích na kanalizaci a stejně bychom chtěli zpracovat zbytek obce. Máme tu aktivní hasiče, kteří sází stromy, ale my nevíme, jestli sázet jabloně nebo hrušně, když to zjednoduším. Chceme oslovit odborníka, který by nám k tomu řekl svůj názor.

Rantířov

počet obyvatel: 460 obyvatel

první zmínka o obci: 1359

Sportovci i hasiči jsou aktivní, jak ale v současné době fungují?

Máme fotbalisty, ti chodí po hřišti a dnes se mělo vyčesávat, ale napadl sníh. Jsou nešťastní, neví, jestli se jim děti vrátí. Ale já myslím, že ano. Dělají i online tréninky fotbalistů, děti běhají mezi kužely, aspoň nějak ta komunita funguje. Hasiče se nám povedlo obnovit, to je spolek, který dělá kulturní akce a snažíme se začít dělat hasičinu. Vše v normální situaci funguje výborně, teď tedy po počítačích.

Zmínil byste ještě nějaké zajímavé osobnosti, které v Rantířově máte?

To je velmi těžká otázka, netroufám si vyzdvihnout konkrétní lidi. (Krátká pauza.) Všech straších lidí si vážíme, vychází to z jejich moudrosti, máme tu třeba pana řezbáře Krajíčka. Jsem rád, že starousedlíci si rozumí s lidmi, kteří se nedávno přistěhovali. Vesnice se stmelila. Jsou tu úspěšní lidé – lékaři, sportovci, ale já si myslím, že svým způsobem je úspěšný každý.

Tip na výlet: Z Rantířova na Zaječí skok



Přírodní rezervace Zaječí skok je mezi Rantířovem a Jihlavou a je nejstarší rezervací na Českomoravské vrchovině – byla vyhlášena už roku 1933. Jedná se o příkré rulové skály v údolí řeky Jihlavy, které na délku měří 170 metrů a jsou vysoké 30 metrů.



K místu se váže pověst o rytíři, který při lovu pronásledoval zajíce až k okraji skály, načež zajíc neviděl jiné východisko, než se vrhnout ze skály dolů. Rytíři se nepodařilo koně zadržet a zřítil se s ním dolů do údolí. Od té doby nese název Zaječí skok a na kameni je možné dodnes spatřit otisk koňské podkovy.



Na Zaječí skok se dá dostat od Rantířova po červené turistické značce. Délka trasy je 2,5 kilometrů a kopíruje železniční trať. Žije zde ledňáček, vydra řířní, výr velký nebo skorec vodí, z rostlin tu mohou lidé najít kapradinku skalní, růži převislou nebo játrovku.



Zdroj: www.jihlava.cz