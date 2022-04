Minulý týden pak z ukrajinského města požádali také o humanitární pomoc. „Potřebovali dvě až tři pračky, v patnáctitisícovém městě je dvanáct tisíc uprchlíků,“ vysvětlil Brtník s tím, že město v pondělí vyhlásilo sbírku a na internet umístilo, co přesně je potřeba. Trvalo jen do čtvrtka, než se podařilo vše shromáždit. Dodávku na přepravu nabídla firma Svoboda Parts. Sice se do ní vše vešlo, ale byla přetížena o tunu a půl, tak musela jet ještě jedna. Cesty na Ukrajinu a zpět se zúčastnil i sám starosta.

Ten se zároveň snaží, aby ve městě začala ordinovat zubařka z Ukrajiny, které do města přijela i se čtyřletým synem. V Telči mají aktuálně tři zubaře, jeden totiž nedávno zemřel a další doktorka končila před pár dny. „Zlobím se na minulé vlády, že tento stav neřešily. Dostupnost lékařské péče v menších městech je problém,“ prohlásil starosta Brtník. V pondělí bude zastupitelstvo jednat o motivačním programu pro lékaře. Ten zahrnuje tři sta tisíc korun a přednostní pronájem městského bytu. „Jsme přístupní jakýmkoliv diskusím o dalších podmínkách otevření ordinace v Telči,“ dodal starosta.

Musí vydržet

Podobá situace jako se zubaři je s dětskými lékaři. „Máme dvě pediatričky, jedna z nich je v důchodovém věku, velmi dobře se s ní znám a říkám jí, že musí vydržet,“ uvedl Brtník. Povoláním dětská lékařka z Ukrajiny je přitom nyní ubytovaná v Panském Dvoře. „Je to šikovná holka, ale její čeština je špatná a jak se bude domlouvat s dětmi? Musí se dát co nejvíc do studia jazyka, aby se pak mohla co nejlépe uplatnit,“ vysvětlila provozní Klára Kovářová.

Ke středečnímu odpoledni bylo v Telči čtyřiasedmdesát uprchlíků z Ukrajiny. Bydlí v Univerzitním centru Masarykovy univerzity v Brně, v Panském Dvoře, v domech na náměstí i u soukromníků. Radnice pro ně ještě upravuje bývalý domov pro seniory ve Špitální ulici. „S rekonstrukcí jižního křídla se původně nepočítalo, do budoucna ale mělo být připraveno pro spolky. Prostor je ale volný, tak bychom tam mohli vybudovat pět pokojů se společnými sociálními zařízeními, jednou větší místností s kuchyňským koutem,“ popsal Vladimír Brtník s tím, že na úpravu dá město půl milionu korun. Vše by mělo být hotové v první polovině května.