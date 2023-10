Kdybyste se potřebovali projet po trávě s hobby horsem, vyjedete nahoru, dáte se doprava a tam máme nádhernou, obrovskou smyslovou zahradu. Tam se může hobík perfektně proběhnout a vyřádit, vítá v sobotu dopoledne provozní Panského Dvora Klára Kovářová účastníky druhého ročníku Hobby horsing cupu.

V Telči závodili na koních. Stačila k tomu plyšová hlava na tyči | Video: Deník/Martin Singr

Do Telče se sjelo na čtyřicet dívek, které na koních přeskakovaly různě vysoké laťky. Co na tom, že kůň byla jen jeho plyšová hlava na tyči. Mohlo by se zdát, že jde o zábavu a recesi, Klára Kovářová ale nesouhlasí. „Je to sport, holčičky jsou šťastné, zasportují si, neválí se doma a jsou nadšené,“ popsala s tím, že řada dětí nemůže živého koně ani mít, bydlí třeba v paneláků, a tohle je pro ně adekvátní náhrada. Třebaže může hobby horse stát i sedm tisíc, jedná se o sport, který nestojí moc peněz. Běhat se dá kdekoliv.

Ačkoliv se to nemusí na první pohled zdát, běhat mezi překážkami a skákat vyžaduje slušnou fyzičku. „Myslím, že to není vůbec špatný sport. Už jen skok do výšky jen tak někdo nedá a k tomu ještě držet koníka, vyrovnat rovnováhu, myslím, že to je dost náročné,“ usoudila Kovářová. Záhy se dokázala s grácií vypořádat s chlapcem, který si soutěžící se smíchem natáčel na mobil. Pozvala ho, ať se předvede sám a taky si přeskočí pár překážek. „Hrdina“ záhy z haly zmizel.

V parkuru soutěžily děti různého věku, některé zdolávaly i laťku jen o málo nižší, než kolik měřily. Pro dospělé to letos zatím ještě nebylo. „V Česku ještě není hobby horsing na takové úrovni, aby se do toho dali i dospělí, ale celosvětově už tomu tak je,“ vysvětlila Klára Kovářová. Později ale oznámila, že příští rok už bude vypsaná i kategorie dospělých.

Soutěžící přijeli z Vysočiny i z větší vzdálenosti. Pořadatelský tým ve složení Kláry Kovářové, Aleny Vejrostové a Jany Klosíkové s rodinami zapsal například i účastníky z Brna nebo z Mikulova. „Naše dcery taky závodí a jsme ochotny odjet do Ostravy, vzdálenost nehraje roli,“ usmála se Kovářová.

Díky dvěma koním mohla první a třetí místo ve své kategorii získat Klára Froldová z Brtnice. „Ani mě to moc nepřekvapilo,“ usmála se po vyhlašování výsledků a závody v Telči zhodnotila jako jedny z lepších. A jak se k hobby horsingu dostala? „Viděla jsem to na sociálních sítích, zaujalo mě to, pořídila jsem si koně Charmera, začali jsme závodit, prvně jsme byli tady v Telči a chytlo mě to,“ popsala sympatická žokejka.