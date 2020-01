Odlehčit centru od aut chce radnice v Třešti. Proto plánuje poblíž náměstí vybudovat několik parkovišť. Na některých z nich by mohli řidiči zaparkovat ještě během letošního roku.

Celkem 37 parkovacích míst a z nich dvě vyhrazená pro invalidní řidiče by měla vzniknout v ulici Na Hrázi. Investiční akce bude souviset s rekonstrukcí průtahu města a s projektem revitalizace zeleně. Cena se odhaduje na sedm a půl milionu, zastupitelé ještě budou v únoru jednat o možnostech jejího snížení. Podle starosty Vladislava Hynka (KDU-ČSL) nebude nutné třeba upravovat umístění pomníku obětem první světové války. „Byla to drobnost a myslím si, že to nemá vliv na to, aby parkoviště fungovalo,“ řekl.