Třešťská radnice má územní i stavební povolení a finišuje s prováděcí dokumentací, která pak poslouží pro výběr stavební firmy. „Na konci letošního roku bychom mohli začít s realizací. Optimistická varianta dokončení je konec roku 2022, v dokumentaci ale uvádíme červen 2023,“ uvedl starosta Vladislav Hynk (KDU-ČSL).

Finanční náročnost se odhaduje na pětapadesát milionů. Třešť má v rozpočtu vyhrazeno pět milionů, zbytek by měly pokrýt dotace. V první etapě se bude stavět část na katastru Třeště, Jezdovic a Salavic. V druhé etapě přijde na řadu část u Hodic, kde byl problém s pozemky a u Kostelce, tam bude stavba finančně náročnější.

„Předpokládám, že plán není moc smělý a že se vše podaří zrealizovat,“ řekl starosta s tím, že cyklostezka bude v některých úsecích doplněna cyklotrasou. „Chceme, aby se cyklisté vyhnuli hlavní silnici z Jihlavy na Telč. Tam je velká intenzita dopravy a je to nebezpečné,“ dodal Hynk.

O cyklostezce se hovoří už od roku 2017, tehdejší plány hovořily o následném prodloužení z Kostelce do Jihlavy a také z Hodic do Telče, Dačic a Slavonic. Zajímavostí by měla být visutá lávka, po které cyklisté pojedou podél železniční tratě nad rybníkem.