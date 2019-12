„Poslední říjnový den nám naše sestřičky daly výpověď. Mají dvouměsíční výpovědní lhůtu a posledního prosince přestanou být našimi zaměstnanci. Intenzivně jednáme a hledáme sestřičky, ale není to jednoduché,“ potvrdil Třeště Vladislav Hynk (KDU-ČSL).

Hledání je nesnadné také proto, že sestry totiž hledají téměř všude. Domácí péče je navíc specifická v tom, že sestry musí u pacientů fungovat samostatně. Lékaři působící v Třešti už byli informováni, že od Nového roku může dojít k omezení služeb v oblasti domácí péče. „Tuto činnost provozujeme na Třešťsku, ale i v Telči a okolí. Od prvního ledna je naší prioritou vyřešit Třešťsko, na Telčsku budeme bohužel muset činnost omezit,“ poodhalil Hynk.

Zatímco letos v první polovině roku byly sestřičky čtyři, nyní zůstane jediná. K dispozici bude i jeden zdravotní bratr, ten ale bude zároveň pomáhat nastavit pravidla, jak službu vůbec vést. „Abychom zvládali vše bez problémů, potřebovali bychom čtyři sestřičky,“ řekl starosta. I když jsou od Nového roku domluveny dvě pracovnice na dohodu, pořád je to málo.

Bez povšimnutí není ani fakt, že starosta dle svých slov neví, proč se sestry rozhodly skončit. „Důvod, proč daly výpověď, nevím. Je možné, že se ten pravdivý důvod po čase dozvíme, nebylo to ale kvůli mzdě,“ uvedl Hynk. Proslýchá se, že sestřičky dříve jezdily za pacienty také cestou do práce a pak zpět domů, což by jim nový systém neumožňoval.