V Třešti si senioři mohou zavolat taxík

Třešť – Klienti třešťské Pečovatelské služby se mohou od května nechat odvézt novým taxíkem. Takzvaný senior taxík ve městě funguje od května. „Pozvolna o této možnosti roste povědomí. Nyní za měsíc průměrně svezeme pět lidí,“ uvedla Eva Urbanová z Pečovatelské služby Třešť. Senioři se tak snadno dostanou k lékaři či na nákup.

Takto vypadá senior taxík.Foto: archiv Pečovatelská služba Třešť

Služby ale mohou využít pouze ti, kteří mají s Pečovatelskou službou Třešť uzavřenou smlouvu. To znamená, že jim pečovatelky například vozí obědy, perou nebo jinak pomáhají. Také je nutné svůj zájem nahlásit alespoň tři dny dopředu. „Nedávno chtěla jedna žena odvézt do Jihlavy, jenže zavolala pozdě, takže auto už v tu dobu nebylo volné. U delších vzdáleností je dobré zavolat ještě dříve,“ doplnila Urbanová. V případě, že se jedná o jízdu pouze po Třešti, se ale podle ní dá ve většině případů domluvit.



Svezení po městě stojí tam i zpět celkem padesát korun. Pokud senioři potřebují doprovod, zaplatí za něj sto korun na hodinu. Když na ně řidič pouze čeká v autě, je prvních deset minut zdarma, hodina je pak vyjde na stokorunu. „Služba senior taxík není zisková, ale úhrada od klienta by měla pokrýt náklady na jízdu,“ dodala Urbanová s tím, že lidé se na auto zatím spíše ptají, aby měli v případě potřeby jistotu.

Nejčastějším důvodem využití taxíku je cesta k odbornému doktorovi. „Platit cestu k obvodnímu lékaři je zbytečné, protože má povinnost k pacientovi dojít domů nebo poslat sestru domácí péče. Jiná situace je u odborníků, ti mnohdy odmítnou vypsat sanitku, pak můžeme seniory do ordinace odvézt naším taxíkem,“ vysvětlila Urbanová. Při vzdálenosti do padesáti kilometrů lidé zaplatí patnáct korun za kilometr, když je cesta delší, kilometr stojí osm korun.