Po roční pauze opět nebude chybět oblíbené kluziště, letos budou dokonce dvě. „Tradiční kruhový adventní věnec kolem Mariánského sloupu bude pro veřejnost otevřen denně vždy od pravého poledne, o něco menší a obdélníkové kluziště pak bude na parkánu vedle Brány Matky Boží,“ prozradil Daněk. Stejně jako v minulosti bude na horní části náměstí také možnost si půjčit nebo nechat nabrousit brusle.

NOVINKA. Dvě kluziště budou denně otevřené do sedmé hodiny večerní, dopolední hodiny jsou přitom jako v minulosti vyhrazené pro školy a školky. Kruhové bude fungovat do 18. února, u toho menšího na parkánu bude záležet na počasí. Pokud bude příznivé, mohou tam lidé bruslit až do konce února.