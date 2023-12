/VIDEO/ Za hustého sněžení se první prosincový podvečer rozsvítil vánoční strom i letošní novinka, obří baňka, v centru Luk nad Jihlavou.

Vánoční strom rozsvítili v pátek večer v Lukách nad Jihlavou. | Video: Deník/Martin Singr

Celý program začal vystoupením dětí z loucké školy ve vyhřívaném stanu, před muzeem pak vystoupil dětský pěvecký sbor ZUŠ Třešť. Početné publikum pozdravil starosta Martin Dvořák. Přál si, aby sníh vydržel do Vánoc a aby se nová výzdoba místním líbila. Loucký kněz Jakub Tůma pak připodobnil svítící výzdobu k Vánočnímu světlu, jak ho vnímají křesťané.

Následně se ke svítící výzdobě v centru městyse přidaly také ozdoby na stromě, který je po velmi dlouhé době opět živý. Jasně svítí i baňka, ve které se hned začaly nadšeně fotit zejména děti. K zahřátí byl v nabídce svařák, čaj nebo rakytníkový nápoj, vše za dobrovolný příspěvek. Dobrovolné vstupné bylo i do vyhřívaného stanu, kde v pátek zahrál ještě Miro Žbirka revival a místní Druhej dech. Kulturní program bude pokračovat v sobotu.

Řada lidí si našla cestu také do louckého muzea, kde v pátek začala výstava Z pohádky do pohádky. Zájemci tam mohou zavítat do 26. prosince, otevřeno je každou neděli a sváteční dni odpoledne.

